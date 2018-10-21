Hatıraları canlandı

Antalya lya'nın Manavgat ilçesinde yeni açılan Kent Müzesi 'ni gezen huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirdi. Geçmişten günümüze kadar uzanan kültür birikimleri, gelenek ve görenekler görselleri ile beraber rehber eşliğinde huzurevi sakinlerine tanıtıldı. Huzurevi sakinleri kent müzesini gezerken, kendilerinin de gençlik ve çocukluk yıllarında kullandıkları eşyaları, odaları ve çeşitli sahneleri görünce oldukça duygulandı. Geçmişlerini hatırlayan büyükler, tarihte bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

GÜZEL BİR GÜN YAŞANDI

Gezi sonrasında ırmak kenarında yürüyüş yapan büyükler, ırmak manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak sohbet etti. Huzurevi sakinleri, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kent Müzesi'nden büyük bir memnuniyetle ayrıldık. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz" dedi.