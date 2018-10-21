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Hatıraları canlandı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Hatıraları canlandı
Antalyalya'nın Manavgat ilçesinde yeni açılan 'ni gezen huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirdi. günümüze kadar uzanan kültür birikimleri, gelenek ve görenekler görselleri ile beraber rehber eşliğinde huzurevi sakinlerine tanıtıldı. Huzurevi sakinleri kent müzesini gezerken, kendilerinin de gençlik ve çocukluk yıllarında kullandıkları eşyaları, odaları ve çeşitli sahneleri görünce oldukça duygulandı. Geçmişlerini hatırlayan büyükler, tarihte bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

GÜZEL BİR GÜN YAŞANDI
Gezi sonrasında ırmak kenarında yürüyüş yapan büyükler, ırmak manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak sohbet etti. Huzurevi sakinleri, çok bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kent Müzesi'nden büyük bir memnuniyetle ayrıldık. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz" dedi.

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Hatıraları canlandı
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