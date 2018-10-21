İnsanlık ölmemiş

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir elma bahçesine giren kişiler, aldıkları elmaların karşılığında bahçe sahibine not yazıp, para bıraktı. İsimleri belirlenemeyen kişiler, Resul İnanıcı'ya ait elma bahçesine girdi. Bahçeden elma aldıkları tahmin edilen kişiler, bahçe sahibini bulamayınca "Bahçenizden 3 elma aldık, hakkınızı helal edin" yazılı not ve 2,5 lira bıraktı.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ

Elmayı alanların para bırakmasının önemli olmadığını ifade eden İnanıcı, "Bir ay öncede bahçeden bir poşet elma alan kişi 'Bir poşet elma aldık helal edin. 5 lira koyduk. Az biraz da erik aldık' yazılı not ve 5 lira bırakmıştı. Bu manzarayla karşılaşınca çok mutlu oldum. Helali hoş olsun. Helali, haramı düşünen insanlarımız var." diye konuştu.