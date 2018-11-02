Esnafın hayali gerçek oldu

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganıyla kent merkezini canlandıracak Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi
Projesi'nde sona gelindi. Bir çekim merkezi haline gelecek Doğu Garajı'na geri dönecek olan halk pazarı ve festival çarşısı esnafının kat kuraları noter huzurunda çekildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine esnaf büyük ilgi gösterdi. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde çarşı kültürünü yaşatacak esnafın hangi kata düşeceği ve hangi dükkâna sahip olacağı kura ile belirlendi. 295 esnaf kuralarını kendileri çekti.