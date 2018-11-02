Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Esnafın hayali gerçek oldu

Esnafın hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Esnafın hayali gerçek oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganıyla kent merkezini canlandıracak Doğu Garajı Kültür ve Projesi'nde sona gelindi. Bir çekim merkezi haline gelecek Doğu Garajı'na geri dönecek olan halk pazarı ve festival çarşısı esnafının kat kuraları noter huzurunda çekildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine esnaf büyük ilgi gösterdi. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde çarşı kültürünü yaşatacak esnafın hangi kata düşeceği ve hangi dükkâna sahip olacağı kura ile belirlendi. 295 esnaf kuralarını kendileri çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnafın hayali gerçek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN