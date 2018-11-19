Ejder inadı tuttu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üzer (47), yıllarca ektiği domates ve biberden para kazanamayınca tropikal bir tür olan 'ejder meyvesi' (pitaya) dikmeye karar verdi. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, ilk sene 200 meyve alabildi. Yakınlarının 'vazgeç' ısrarına rağmen üretimine devam eden Üzer, sezonda 30 bin TL kazanmayı hedefliyor.Hüseyin Üzer, "Kavun, karpuz, domates, biber ekmemi önerdiler. Ama kimseyi dinlemedim. Artık farklı bir şeyler denemek lazım" dedi. Hüseyin Üzer, tane hesabı satılan meyvenin şu an 15 liradan alıcı bulduğunu kaydetti. Üzer, bir kişinin 10 dönümlük alana kolayca bakım yapabileceğini söyledi.Antalya'nın Aksu ilçesinde domates vebiberden para kazanamayınca tropikal türlere merak saran Hüseyin Üzer, ejder meyvesi ile tanıştı. Üzer, sezonda 30 bin TL kazanmayı hedefliyor