Sokak hayvanları ‘ev’leniyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, Varsak'ta bulunan hizmet binasında sokak hayvanlarını rehabilite ederek yeni yuvalarına uğurluyor. Proje kapsamında ilçede yaşayan kedi ve köpekler, veteriner hizmetlerinin kendi araçları ve ekiplerince toplanarak sağlık muayenesinden geçiriliyor.Aşıları yapılan sokak hayvanları, isteyen vatandaşlar tarafından sahipleniliyor. Özel tasarlanan rengarenk kedi ve köpek kulübeleri de vatandaşlara armağan ediliyor. Barınağın en sıkı müdavimleri ise öğrenciler oldu.