Üç çocuk annesi Balkan Şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaşayan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Zeynep Yıldız, atletizm masterler kategorisinde iki yıl üst üste Balkan şampiyonu oldu. Yol koşularının ardından yarı maraton, maraton ve ultra maraton koşmaya başlayan Yıldız, atletizm antrenörü Damla Gönen'in yönlendirmesiyle kısa mesafe pist yarışlarına geçiş yaptı. İlk senesinde 400 metrede Balkan şampiyonu olan Yıldız, ikinci yılı aynı şampiyonada 400 metrenin yanında 800 metrede de birinci olarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Zeynep Yıldız, İstanbul'da Kadıköy Kız Lisesi'nde okurken atletizmle uğraştığını, Marmara Üniversitesi'ni kazanmasının ardından da sporun hobi olarak kaldığını söyledi. İşletmenin yanında felsefe öğretmenliğinden de mezun olduğunu ifade eden Yıldız, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek,dedi.