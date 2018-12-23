Tekstilde dev buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, yılın son moda günlerinde ziyaretçileri ağırlıyor. Antalya Expo Center'da Türk tekstil üreticileriyle 30 ülkeden 5 bin tekstil alıcısını 'İş tatil' konseptiyle buluşturan Dosso Dossi, bugün sona erecek. Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk'a onlarca modeli podyumda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'da ürünleri stant mankenleri tanıttı. Yılın son fuar etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Farklı ülkelerden misafirlerimizi Antalya'daki beş yıldızlı otellerde ağırlıyoruz. Gündüz fuara gelerek Türk tekstilciler tarafından üretilen ürünleri inceleyip siparişlerini veriyorlar. Akşam ise etkinliklerde hep birlikte eğleniyor ve dinleniyoruz" dedi.