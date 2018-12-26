Rus yıldızlar sahnede

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'a Rus yıldızlar damga vurdu. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın ekip arkadaşlarıyla yaptığı dans gösterisi ise etkinliğin sürprizi oldu. 2018 yılının son fuarını Antalya'da gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un düzenlediği konserlere Rus yıldızlar damga vurdu.Belek'te hayranlarıyla bir araya gelen Valery Meladze ve Egor Kreed, beğeniyle izlendi. Önceki yıllarda Adriana Lima'dan Paris Hilton gibi ünlüleri podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'u bu yıl 5 binin üzerinde katılımcı takip etti.