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Rus yıldızlar sahnede

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Rus yıldızlar sahnede
ANTALYA'DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'a Rus yıldızlar damga vurdu. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın ekip arkadaşlarıyla yaptığı dans gösterisi ise etkinliğin sürprizi oldu. 2018 yılının son fuarını Antalya'da gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un düzenlediği konserlere Rus yıldızlar damga vurdu.

5 BİN KIŞI İZLEDI
Belek'te hayranlarıyla bir araya gelen Valery Meladze ve Egor Kreed, beğeniyle izlendi. Önceki yıllarda Adriana Lima'dan Paris Hilton gibi ünlüleri podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'u bu yıl 5 binin üzerinde katılımcı takip etti.
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Rus yıldızlar sahnede
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