Devletin şefkat eli

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da devletin sağladığı imkanlar ve desteğiyle hayata tutunan insanların yüzü bu yılda güldü.İnsanı merkeze koyan hizmetlerle 'devlet baba' deyimi gerçeğe dönüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan desteklerle hayata tutunanların sayısı 65 bin 942'i buldu. Engelliler başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik destekler kapsamında yapılan maddi yardım 198 milyon 819 bine ulaşırken devlet vatandaşlara şefkatini gösterdi.İl müdürlüğü tarafından başlatılan Mobil Ekip Projesi ile bin 223 çocuk sokaktan kurtarıldı. İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Mobil Ekip Projesi sayesinde 2018 yılında, sokakta çalışan ve çalıştırıldığı tespit edilen 544 çocuğun aileleri hakkında işlem yapıldığını söyledi. Çocukların sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldığını anlatan Çalıştan, "İki defa ve üzeri sokaktan alınan çocuk sayısı bin 78. Bunların 523'ünün ailesine idari para cezası uygulandı.40 aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, 36 sına ayni ve nakdi yardım yapılarak çocukların sokakta çalıştırılmasının önüne geçildi. Söz konusu çocuklardan 17'si ise Korunmaya Muhtaç Çocuk Kapsamına alındı" dedi.Çocuk Evleri Koordinasyon Merke- zi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezleri'nde bakımda olan bin 404 çocuk ailelerinin yanına dönmesinin sağlandığı açıklandı. Çalışkan, "Bu çocuklardan nakil, aile yanına dönme ve reşit olma gibi nedenlerle kurum bakımından ayrılan çocuk sayısı 404 iken aile yanına dönüşü sağlanan çocuk sayısı 348. Şuanda Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda fiili olarak kalmaya devam eden çocuk sayısı ise 387" diye konuştu.İl müdürlüğüne 'Korunmaya Muhtaç Çocuk' kapsamında yıl içerisinde ihbar ve başvuru yoluyla bin 790 kişinin başvurması sonucu mahkemelerce 209 danışmanlık tedbiri, 53 eğitim tedbiri, 73 sağlık tedbiri kararı alındı. Ayrıca 62 çocuk bakım tedbiri kararı alınarak kurum bakımına alındı" dedi.DEVLET baba, şehit ve gazi yakınlarını da unutmadı. 670 şehit yakını ve 2 bin 698 gaziye destek sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 660 şehit yakını ve gaziyi ziyaret ederek, 75 aileye psikolojik ve sosyal destek sağlandı.ŞIDDET önemle ve izleme merkezlerinde yıl içerisinde 2 bin 361 başvuru alındığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çalışkan, başvurular çerçevesinde incelemeler sonucu kadınların koruma altına alındığını söyledi. Kadın Konuk Evleri'nde 63 kadın ve çocuk koruma altında bulunuyor.