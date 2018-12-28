Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaEmniyet Müdürlüğü'ne 25 Mayıs'ta vekaleten atanan Mehmet Murat Ulucan'ın asaleten ataması yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan vali, emniyet müdürü, rektörlük ve başkan yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, 25 Mayıs'ta Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Murat Ulucan'ın asaleten ataması yapıldı. Mehmet Murat Ulucan, 25 Mayıs'tan buyana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu.Antalya'nınAlanya ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlanılan gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Köşkyolu Caddesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi. Baskında, 2 bin 884 şişe içki ele geçirildi. Barkod okuma cihazıyla yapılan kontrollerde şişelerin 'şüpheli bandrol' uyarısı verdiği, içki şişelerindeki bandrollerin orijinal olmasına rağmen farklı içki türlerine ait bandroller olduğu tespit edildi. Okan O. gözaltına alındı.Antalya'nınManavgat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin elebaşısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı. Uuşturucu ticaretinin başında olduğu ileri sürülen İ.K.'nin Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde bir şahsa satış yapacağı bilgisine ulaşan jandarma, nefes kesen takibin ardından İ.K. ve K.Ö.'yü yol kenarındaki bir şahsa uyuşturucu verirken suçüstü yakaladı. Etrafa uyuşturucu hapları atan zanlıların aracı ve üzerlerinde yapılan aramada 500 adet hap ve ymetamfetamin ele geçirildi.Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'ne eşiyle tatile gelen 40 yaşındaki İngiliz turist Dean Grey, İsviçre'de bulundu. Jandarma ekipleri, kayıp olan İngiliz turisttin 23 Aralık tarihinde 12.30'da Antalya Havalimanı'ndan uçakla İsviçre'ye gittiğini tespit etti. 23 Aralık'ta eşi Lonise Helana Kania'ya 'Manavgat'a gidiyorum' diyerek evden ayrılan Grey'den bir daha haber alınamamıştı. Jandarma ekipleri Eşi Lonise Helana Kanıa'ya eşi Dean Grey'in İsviçre'de olduğunu söylemesi üzerine eşi Jandarma ekiplerine teşekkür etti.