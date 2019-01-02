Mesleğe gururla veda

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hani darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, polis babası Zeki Kılınç, Antalya'da oğlunun adını taşıyan polis merkezinden dün tibarıyla emekliye ayrıldı. Kılınç'ı, son iş gününde Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan yalnız bırakmadı. Vali Karaloğlu, ve Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan, şehit babasını görev yaptığı Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis Merkezi'nde ziyaret ederek, şilt ile çeşitli hediyeler verdi. BENİM YERİME ŞEHİT OLDU

Şehit babası Kılınç, 31 yıl emniyet teşkilatına gururla hizmet ettiğini söyledi. Kılınç, "Memleketimize en büyük hainliği, 40 yıllık planlar yapanlara karşı, birilerinin mücadele edip, onları ayaklarının altına alması gerekiyordu. 15

Temmuz'da evladımız Muhammet Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağmen gitti, vatanına en iyi şekilde hizmetini yaptı. Babasının, kendisi için çok istediği şehadete o kavuştu. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Ben kendim şehit olamadım ama bir şehit babası olarak bu memlekete, devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum" dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis Merkezi'ndeki törene şehidin annesi 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kılınç'ta katıldı. Emeklilik töreninde pasta kesildi. Şahidin anne ve babası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı, kendisini son iş gününde yalnız bırakmayan Vali Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Ulucan ile mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

SİLAH KULLANMAMIŞTI

Şehit babasının gurur hikayesi geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, darbe teşebbüsü sırasında meydana gelen çatışmada 26 yaşında şehit olmasıyla başladı. Askerlere karşı silah kullanmak istemediği belirtilen Kılınç'ın, kendilerine karşı direkt olarak açılan ateşe karşı koymak zorunda kaldığı ve şehit düştüğü belirtilmişti.

MÜCADELE İLE TANINIYOR

ŞEHIT babası Zeki Kılınç ise, 2012 yılından beri FETÖ yapılanmasıyla mücadele eden, 19 defa meslekten ihraçla yargılanan ve 3 milyonluk emniyet teşkilatının çok sevdiği bir isim. Kılınç, 2013 yılında Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndaki (POLSAN) Bank Asya'nın merkezinde olduğu 640 milyon liralık yolsuzluğu tespit edip 950 sayfalık suç duyurusunda bulunarak yolsuzluğu ortaya çıkartan isim olarak biliniyor.

ANNE DE YOLLARA DÜŞTÜ

MELTEM Kılınç oğlunu kaybetmesinin acısını içine gömerek 15 Temmuz sonrası yollara düşen bir şehit annesi. 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'ni kurarak demokrasi şehitlerinin ve verdikleri mücadelenin unutulmaması için çabalayan anne Kılınç, yanına gazileri de alarak Antalya genelinde 100'ün üzerinde okulda öğrencilerle buluşarak onlara vatan ve bayrak sevgisini anlattı. Meltem Kılınç'ın FETÖ sanıklarının takım elbise giyerek mahkeme salonuna gelmesine gösterdiği tepki ise Türkiye'de tek tip kıyafet uygulamasının da yolunu açmıştı.