İki kolu yok ama fazlası var

Antalya'da doğuştan 2 kolu olmayan, iki bacağı da engelli olan 63 yaşındaki Mehmet Temel, tarihi Kaleiçi semtinin saat kulesi girişinde yıllardan bu yana ayaklarıyla tespih dizip turistlere hediyelik eşya satarak geçimini sağlıyor. Temel hayatında hiçbir engel tanımıyor. Ayaklarını elleri gibi kullanan iki çocuk, bir torun sahibi Temel'in hayatı tüm dünyaya örnek olurken engellilere yaşama mutluluğu veriyor. ARABA BİLE KULLANIYOR

Mehmet temel, sağlam insanın elleri ile ne yaparsa kendisini de yaptığını söyledi. Turistlere sattığı saattin pilini bile ayaklarını kullanarak rahatlıkla değiştirdiğini de belirten Temel, "Engelli aracım var. Antalya'dan İstanbul'a ve Kayseri'ye kendim gidip geldim. Yemeğimi kendim yiyorum, çayımı demleyip içebiliyorum" dedi. Mehmet Temel, 2007 yılında almaya başladığı engelli maaşının 2015 yılında Muratpaşa Kaymakamlığı'ndan eve gelen görevlilerin kontrolünden sonra kesildiğini söyledi. Engelli maaşının kesilmesini ardından sağlıktan da yararlanamadığını kaydeden Temel, yetkililerden yardım istedi.

GÖREN TURİSTLERÇOK ŞAŞIRIYOR

DOĞUŞTAN 2 kolu olmayan Temel, kendisini engelli birey gibi görmüyor. 'Engel insanın beynin içinde' diyen Temel, ayakları ile tıraş olmak dahil her işini yapıyor. Mehmet Temel'in bu örnek davranışı kente gelen yabancı televizyon ve gazeteciler tarafından da haber ve belgesel yapıldı. Bir çok ülkede televizyonlarında haber oldu. Hediyelik eşyaların bir bölümünü kendisinin ürettiğini anlatan Temel, "Boncuktan bileklik ve kolyeleri yine ayaklarımla hazırlıyorum. Evimin geçimini çok şükür sağlıyorum Yabancı turistler, ayağımla eşya veya para uzattığımda şaşırıyor" diye konuştu.