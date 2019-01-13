Soldan umudunu kesti

Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklandığından beri parti içinde destek göremeyen CHP'li Muhittin Böcek, umudunu merkez sağa bağladı. Böcek'in Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde merkez sağdan eski siyasilerle bir araya gelmesi, bu durumun en güzel özeti oldu. Adaylığı yaklaşık 1 ay önce açıklanmasına rağmen CHP'li ilçe belediye başkan ve adaylarıyla hala bir araya gelemeyen Böcek'in bu toplantıda boy göstermesi, "CHP'nin geleneksel sol kanadından destek alamadı. Eski gemisine döndü" yorumlarına neden oldu.

ESKİ GEMİ DE KAÇTI

Ancak Böcek, bu toplantıda da beklediği ilgiyi göremedi. 1994-1999 yılları arasında ANAP Merkez İlçe Başkanlığı görevi yapan 18 Nisan 1999'da da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'in toplantısına Antalya'dan katılım az oldu. Toplantıda Mehmet Baysal, Mahmut Çil, Hüseyin Tecim, Hüseyin Bodur, Ahmet Çelebi gibi DYP ve ANAP'ın eski il başkanlarının katılmaması üzerine Böcek hayal kırıklığına uğradı. İlgi az olunca, Böcek salonu Konyaaltı Belediye personeli ile doldurmaya çalıştı.

İLK ŞOK HAVALİMANI

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek ilk şoku Ankara dönüşü Antalya Havalimanı'nda karşılama töreninde yaşamıştı. Böcek'i karşılamaya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen'in katılmaması dikkat çekmişti. Böcek'in özellikle Konyaaltı'nda kendi yerine aday gösterilen Semih Esen'in adaylığına karşı çıktığı ve bu amaçla CHP Genel Merkezi'nde girişimde bulunduğu iddia edildi.

KOCAGÖZ HAMLESİ

Böcek'in partisindeki geleneksel sol yapıya karşı son hamlesi ise Kepez ilçesinde oldu. AK Parti'den istifa eden Mesut Kocagöz'ü CHP'den Kepez'de aday yapmak isteyen Böcek, Kocagöz'ü bizzat Ankara'ya götürerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturdu. Bu durum, "Böcek, Kepez'de de umudunu sağ seçmene bağladı" yorumlarına neden oldu. Kocagöz'ün adaylığına karşı çıkan CHP İl Başkanı Kumbul'un Ankara'ya giderek Kocagöz'ün girişimlerini engellemeye çalışacağını açıklaması da restleşmenin boyutunu gözler önüne serdi.

Aynı saatte Esen de CHP'lilerle buluştu

Muhittin Böcek'in ANAP ve Demokrat Parti'nin eski bakan, milletvekili, il ve ilçe başkanları öncülüğünde kurulan Çoban Ateşi grubuyla bir araya geldiği saatlerde CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semin Esen ise partisinin ilçe örgütü ve mahalle temsilcileriyle buluştu. Aynı ilçede düzenlenen iki toplantı, CHP'deki kutuplaşmayı ve ayrışmayı da ortaya koydu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul dışında partisinden Böcek'in toplantısına katılım olmaması da bu görüşleri doğruladı. Kulislerde özellikle Kocagöz hamlesi sonrası CHP içinde Böcek'e olan tepkilerin arttığı konuşuldu. Parti tabanında Kepez ilçesinde eski ilçe başkanı Garip Erdoğan ve eski milletvekili Nefi Niyazi Kara isimleri adaylık için öne çıkıyor. Diğer taraftan merkez sağ kökenli İP'li isimlerin de toplantıya ilgi göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.