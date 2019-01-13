Son yolculuğa onlar uğurluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı gasilhanesinde görev yapan 8 kadın gassal (ölü yıkayıcı) yılda 10 bine yakın ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenliyor. İmam Hatip Lisesi mezunu kadınlar, ismi bile korkutucu olan mesleklerini severek yapıyor. 8 kadın gassal yılda yıkadıkları 10 bin ölü yakının acılarını ise yakından hissediyor.

ER AĞITTA YIKILIYORUZ

37 yaşındaki 2 çocuk annesi Şerife Arslan aklında olmamasına rağmen ilk işinin gassallık olduğunu kaydetti. Mesleğe başlamadan önce hayatında hiç cenaze görmediğini ifade eden Arslan, "Eşim daha önce mezarlıkta güvenlik görevlisiydi. Rahatsızlığı nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Eşimin tavsiyesiyle çalışmaya başladım" dedi. 5 yıldır mesleğini yaptığını anlatan Arslan, "Cenaze yakınlarının her ağıt yakışında ben de üzülüyorum. Herkesle aynı acıyı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

ACILARI BİZİM ACIMIZ

40 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Akgün, 4 yıl önce gassallığa başladığını anlatarak, "Kızım yaşımda birini görüyorum, çocuklarım aklıma geliyor. Onların acıları bizim acımız oluyor. Bir yakınımızın da bu taşa yatabileceğini düşünüyoruz" dedi. En tecrübeli isimlerden 33 yaşındaki Sevgi Akkaya , 13 yıldır gassallık yaptığını belirterek, "Bu kapıdan çıktığımız zaman her şeyi unutuyoruz" diye konuştu.