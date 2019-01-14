Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > ‘Rona şarkıları’ büyüledi

‘Rona şarkıları’ büyüledi

Devlet Senfoni Orkestrası, şair ’nın şiirleri üzerine bestelenen şarkıları ile izleyenlere şiir gibi bir gece yaşattı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
‘Rona şarkıları’ büyüledi
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), müzikseverleri 'Rona Şarkıları' konserinde buluşturdu. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde orkestrayı İzmir Devlet Opera ve Balesi şefi Tolga Taviş yönetti. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ile İstanbul DOB'un sanatçısı mezzosoprano Zeynep Halvaş solist olarak sahneye çıktı. Konserde, orkestra eşliğinde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, müzisyen-şair Bertan Rona'nın şiirleri üzerine bestelediği şarkılar opera diliyle yorumlandı.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Felix Mendelssohn'un 'Fingal Mağarası Uvertürü'nü, piyanist Gökhan Aybulus de besteci Sergey Rahmaninov'un 'Çeşitlemeler' isimli eserini piyanosuyla yorumladı. İzleyenler konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Rona şarkıları’ büyüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN