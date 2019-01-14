‘Rona şarkıları’ büyüledi

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AntalyaDevlet Senfoni Orkestrası (ADSO), müzikseverleri 'Rona Şarkıları' konserinde buluşturdu. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde orkestrayı İzmir Devlet Opera ve Balesi şefi Tolga Taviş yönetti. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ile İstanbul DOB'un sanatçısı mezzosoprano Zeynep Halvaş solist olarak sahneye çıktı. Konserde, orkestra eşliğinde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, müzisyen-şair Bertan Rona'nın şiirleri üzerine bestelediği şarkılar opera diliyle yorumlandı.Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Felix Mendelssohn'un 'Fingal Mağarası Uvertürü'nü, piyanist Gökhan Aybulus de besteci Sergey Rahmaninov'un 'Çeşitlemeler' isimli eserini piyanosuyla yorumladı. İzleyenler konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.