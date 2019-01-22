İsteklı öğrencılere başkan’dan övgü

TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, İstek Antalya Yeditepe Koleji Lara Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Yalçın, okulda yüzme takımındaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Okulu gezen ve yüzme ile ilgili okulda yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgiler alan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, okulu çok beğendiğini belirterek spora ve yüzmeye verdikleri değerden dolayı okul yönetimine teşekkür etti. Başkan Yalçın, yüzme branşında Milli Takıma seçilen öğrencileri ayrıca tebrik ederek antrenörlere ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.