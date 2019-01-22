İsteklı öğrencılere başkan’dan övgü

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TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, İstek Antalya Yeditepe Koleji Lara Kampüsü'nü ziyaret etti.Okulu gezen ve yüzme ile ilgili okulda yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgiler alan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, okulu çok beğendiğini belirterek spora ve yüzmeye verdikleri değerden dolayı okul yönetimine teşekkür etti.