Yeni çiçeğimiz oldu

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Antalya'da 1'inci Derece Doğal SİT alanı ilan edilen Alakır Nehri'nin bulunduğu vadide, yeni bir gelincik türü keşfedildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Candan Aykurt, AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Ayşen Özçandır, AÜ Eğitim Fakültesi'nden İsmail Gökhan Deniz, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Fatma Mungan'dan oluşan ekibin yeni keşfettiği gelincik türüne ilişkin makale, Phytotaxa adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.Yeni türün keşfi Ayşen Özçandır'ın yüksek lisans tez çalışması kapsamında gerçekleşti. Ayşen Özçandır keşfettiği Ricotia candiriana (Çandır Cavlağı) türüne, çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Korkutelili babası Mehmet Hayri Özçandır'ın adını verdi. Çicek, Dünya Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliği'nin kırmızı listesi için önerildi.