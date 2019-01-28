Zehir tacirlerinin yeni yöntemi bidon

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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı', Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki Gloria Verde Otel'de düzenlendi. Toplanıtaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.Bağımlılıkla ciddi mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Kimyasal türlerde bir azalma yok ama esrarda bir azalma var. Ekiplerimiz titiz çalışmalarla Antalya'yı merkez olmaktan çıkarma yönünde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuda karada yapılan operasyonlardan kaçanların deniz yolunu kullandıklarına dikkat çeken Karaloğlu, "Denizde zaman zaman yüzen bidonlar içerisinde uyuşturucu madde yakaladığımız oluyor. Burada büyük iş Sahil Güvenlik ekiplerimize düşüyor" diye konuştu.