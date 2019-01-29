Nakilde şüphe var

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Antalya'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Sultan Dilek'e (17) çarpan sürücüyle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Kazadan günler sonra kızlarının ölümüne neden olan sürücünün alkollü olduğunu öğrenen baba Murat Dilek (42), "Kızının alkollü sürücü kurbanı olduğunu öğrenince bir kez daha yıkıldım. Günlerdir uyku uyuyamıyoruz. Biz adeta ikinci kez yıkıldık" dedi.Sultan Dilek'in 28 Kasım tarihinde beyin ölümü gerçekleşirken, baba Murat ve anne Atiye Dilek, kızlarının organlarını bağışladı. Dilek'in 2 böbreği, karaciğeri, akciğeri ve 2 korneası Türkiye'nin dört bir yanında bekleyen hastalara hem can hem ışık oldu. Sultan'ın cenazesi ise Karaman'nın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Kasabası'nın Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Baba Murat Dilek, kızının organlarının nakledildiği hastalarla tanışmak istediğini ancak buna bir takım kişilerin engel olduğunu söyledi. Dilek, "Sultan'ın akciğerinin nakledildiği Ankara'da tedavi olan Begüm isimli kızın ailesi bizi internetten bulup iletişime geçti. Ben bağışı yaparken tek isteğim onlarla tanışmaktı. Bu arzumuzu dile getirdim. Hastanede görevlileri, 'telefonunuzu hastaların ailelerine verdik' dediler. Ancak bizi kandırdıkları aylar sonra ortaya çıktı. İkinci kez can evimizden vurulduk" diye konuştu.Selınus sahilinden Gazipaşa ilçe merkezine giden Yusuf Ü.'nün (17) kullandığı 07 HML 08 plakalı motosiklet, 20 Kasım Salı günü saat 22.00 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Fidanlık Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. ve yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Sultan Dilek, yola savruldu. Ambulansla önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sultan Dilek, 24 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.