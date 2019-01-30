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’ne kuşlar geri döndü

Burdur, ve ’nın sulak alanlardaki su kuşu popülasyonu geçen yıla oranla iki kat arttı

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Göller Yöresi’ne kuşlar geri döndü

Burdur, Isparta ve Antalya'dan oluşan Göller Yöresi'ndeki sulak alanlarda su kuşu popülasyonu, geçen yıla göre iki kattan çok artarak 583 bin 180 oldu. Avrupa ve Türkiye'yi içine alan Batı Palearktik olarak bilinen bölgede her yıl 15 Ocak- 15 Şubat tarihlerinde, su kuşu sayımı yapılıyor. Göller Yöresi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil'in koordinesinde yapılan Kış Ortası Su Kuşu sayımları sona erdi.

GEÇEN YILIN İKİ KATI OLDU
Bölgedeki 20 sulak alanda geçen yıl 54 farklı türde 278 bin 52 su kuşu sayılırken bu yıl 46 farklı türden 583 bin 180 su kuşu kayıtlara geçti. Sayımlara göre en çok görülen tür 407 binle sakarmeke oldu. Sakarmekeyi elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak izledi.

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Göller Yöresi’ne kuşlar geri döndü
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