Başkan şaşırtıyor

Antalyaspor Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın, "Hedefimiz ligden düşmemek" açıklamasına "Antalyaspor'un ligden düşmeme gibi bir hedefi olamaz" açıklaması ile çıkış yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, bu kez kendi ile çelişen açıklamaya imza attı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan Antalyaspor'da başkan Öztürk, 24 Aralık 2018'de, "Transfer yapmayabiliriz" açıklamasının aksine bu kez taraftara transfer müjdesi verdi.

DÜĞMEYE BASTIK

Henüz transferde somut bir adım atmayan kırmızı-beyazlılarda başkan Öztürk, transfer için düğmeye bastıklarını açıkladı. Antalya'da yerel bir televizyon kanalındaki programda konuşan Öztürk, transfer sezonunun tamamlanması öncesi çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. SIKINTI FARKLI!

Eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu, eski oyuncuları Sakıb Aykaç ve Fornezzi'nin alacakları nedeniyle transfer engeliyle karşı karşıya olduklarını belirten Öztürk, "Engeli kaldırıp transfer yapmayı hedefliyoruz. Ancak kolay olmuyor. Görüştüğümüz 4-5 oyuncu var. Orta saha ve kanat oynayabilen bir oyuncu, beklerde oynayabilen oyuncu takviyesi olabilir" dedi. Forvet transferi düşünmediklerini ifade eden Öztürk, "Mevlüt ve Doukara gibi iki önemli oyuncumuz var. Gol yollarındaki sıkıntı forvet oyuncularımızla ilgili değil, oradaki organizasyonda sıkıntı var" dedi.



ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Antalya'da 24 Aralık'ta 0-0 biten ligin ilk yarısının son haftasındaki F.Bahçe maçı sonrası konuşan Öztürk, "Transfer yapmayabiliriz, elimizdeki oyuncularla da devam edebiliriz. Ekonomik dengeyi sağlayamadıktan sonra, oyuncularımıza zamanında ücretlerini veremedikten sonra transferin bir anlamı yok. Şu an bizim için önemli olan düzgün karakterli, az maliyetli oyuncularla devam etmek" demişti.