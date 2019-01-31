Genç’in karnesi zayıf

CHP'de seçim vaatlerin sadece katalogda kalması örneğine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de katıldı. CHP'li Başkan Genç, 5 yıl önce vaat ederek seçim kataloglarında yer verdiği projelerin çeyreğini dahi hayata geçiremedi. Genç'in kataloğunda yer alan 30 projenin sadece düşük bütçeli olan 8'i yapılabildi. Aralarında 'Kırkgöz Yaşam Vadisi Projesi', 'Güver Uçurumu Kanyon Turizm Merkezi' gibi vizyon projelerin olduğu 22 proje ise sadece kataloglarda kaldı.

ÇİVİ ÇAKMADI

AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, Genç'in 30 Mart 2014 seçimleri öncesi vaatlerini sıraladığı projelerin hayata geçmediğini belirterek, "Bu seçimde nasıl projelerini açıklayacak, oy isteyecek merak ediyorum" dedi. Genç'in 'Döşemealtı için vizyon projeler' olarak ayrı yer verdiği vaatlerin başında 'Kırkgöz Yaşam Vadisi Projesi gelirken, Başkan Kıvrım Kırkgöz'e çivi çakılmadığını aksine mevcut halinden daha kötüye gittiğini belirtti.

PROJELER SAYFADA KALDI

Vizyon proje olarak sunular ve çizimiyle EXPO 2016 alanını andıran Deşemealtı Kent Meydanı ve Ticaret Merkezi Projesi ile bölgede turizmi canlandırma hedefli Güver Uçurumu Kanyon Turizm Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi hayata geçirilmedi. Başkan Kıvrım, "Projeleri hazırlamak için harcanan emek, bu projeleri hayata geçirmek için harcanmadı. Hepsi katalog sayfasında kaldı" dedi. Ayrıca Başkan Genç'in eğitim projeleri de boşa çıktı. Kıvrım, "Bilim ve Deney Merkezi vaadi unutuldu. Döşemealtı Halıcığını Geliştirme Ve Pazarlama Projesi de lafta kaldı. Halıcılık adına hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.

ELDEKİ DE KİRAYA VERİLDİ

Başkan Genç'in bir başka vaadi olan Nar Ürünleri Üretim Tesisleri ve Nar Soğuk Hava Deposu Projesi'de hayata geçirilmedi. İl Başkanı Kıvrım, "Nar soğuk hava deposu projesinin hayata geçirilmemesinin yanında belediye mevcut soğuk hava deposunun da kiraya verdi" diye konuştu. Genç'in vaatleri arasında yer alan birçok proje Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirildi.



BÜYÜKŞEHİR YAPTI

MUHTAR evleri, canlı hayvan borsası ve pazarı, tarım ve sulama projeleri, mezarlık alanlarının iyileştirilmesi, altyapı projeleri ve ulaşım hizmetlerini Genç'in kitapçığında vaat ettiğini hatırlatan Başkan Kıvrım, "Bu projelerin hepsini Büyükşehir Belediyesi ilçede hayata geçirdi. CHP'li belediyenin yönetimin 5 yıl için de yaptıkları belli. Yeni dönemde Döşemealtı AK Belediyecilikle tanışacak ve vaat ettiğimiz her proje hayata geçirilecek" dedi. Genç'in motorsporlarının gelişimi için yapacağı sözünü verdiği alan düzenlemesini ise Kepez ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yapması ise, "İşte vizyon farkı" dedirtti.

HOCASI AKAYDIN'A UYDU

KATALOĞUN arka kapağında Genç'in, 'hoca' lakaplı CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile fotoğrafı olması, 'hocasına uymuş' dedirtti. 2009 seçimleri öncesi 100 bin kişiye iş, bedava elektrik gibi uçuk vaatleriyle dikkat çeken Akaydın, seçim sonrası vaatleri inkar etmiş, 'bir sıfır fazla atılmış' gibi bahanelere sığınmıştı.

SADECE BİR ÖZEL HASTANE

Vaatler arasında ilçeye SGK temelli hizmet veren tam teşekküllü Döşemealtı Hastanesi söz veren Genç, gerçekte ilçeye özel bir hastane kazandırdı. İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, "Genç'in hayata geçirdiği nadir vaatlerinden biri olan hastane bile özel olarak hayata geçirildi" dedi. Başkan Genç'in hayata geçirdiği nadir vaatlerinden biri ise semt Pazar yerleri oldu.