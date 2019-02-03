Ölümden döndüler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daaşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen iki kişiyi ölümün eşiğinden itfaiye kurtardı.Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki Düden Çayı'nda meydana geldi. And Dulgar ve arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'na rafting için girdi. Bindikleri botla bir süre ilerleyen ikili, raftingi sonlandırmak istedi. Suyun debisinin yüksek olması yüzünden başarılı olamayan ikili, dere kenarında bulunan çalılara tutunarak kurtarılmayı bekledi.And Dulgar ve Yunus Emre Kazmaz'ın zor durumda olduğunu görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, halatlarla bağladıkları 2 kişiyi yukarı çekmeyi başardı. İki genç ayakta tedavi edildi ve vücutlarında küçük sıyrıklar olduğu belirlendi.