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Ölümden döndüler

’nda rafting yapan ve Kazmaz, debisi yüksek olan suda kontrolü kaybetti. Ölümle burun buruna gelen ikiliyi itfaiye kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019
Ölümden döndüler
Antalya'da aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen iki kişiyi ölümün eşiğinden itfaiye kurtardı.

BİR SAAT BEKLEDİLER
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki Düden Çayı'nda meydana geldi. And Dulgar ve arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'na rafting için girdi. Bindikleri botla bir süre ilerleyen ikili, raftingi sonlandırmak istedi. Suyun debisinin yüksek olması yüzünden başarılı olamayan ikili, dere kenarında bulunan çalılara tutunarak kurtarılmayı bekledi.

İTFAİYE KURTARDI
And Dulgar ve Yunus Emre Kazmaz'ın zor durumda olduğunu görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, halatlarla bağladıkları 2 kişiyi yukarı çekmeyi başardı. İki genç ayakta tedavi edildi ve vücutlarında küçük sıyrıklar olduğu belirlendi.
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