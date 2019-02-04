Trafikte tartıştığı şoförü ayağından vurup kaçtı

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ANTALYA'DA yaya trafikte tartıştığı kamyon şoförü Abdulkadir Polat'ı (35) bacağından vurdu. Olayın ardından saldırgan kayıplara karıştı. Polisi hayrete düşüren olay Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 37'inci Cadde'de meydana geldi. Hafriyat kamyonu şoförü Abdülkadir Polat, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen yayaya, "Hadi bakalım geç" diyerek yol verdi ve yaya ile küçük bir tartışma yaşadı.Tartışmanın ardından kamyon sürücüsü Abdülkadir Polat yoluna devam etti. Biraz sonra öğle yemeği için kamyonu park ettikten sonra araçtan inen kamyon şoförü Polat, 10 dakika önce yol verdiği yaya tarafından sol ayağından vuruldu. Neye uğradığını şaşıran kamyon sürücüsü yere yığılırken saldırgan plakaları bezle kapatılmış otomobil ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Polat, "İnsanlıkyaptım kurşun yedim" dedi. Polat'ın ayak kemiğine isabet eden merminin kemiğini kırdığı belirlendi. Polis, kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.