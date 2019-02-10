Huzur için geliyoruz

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Antalya'nın Muratapaşa ilçesinde AK Parti tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen eski milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, projelerini düzenlediği toplantı ile açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda partilinin katıldı. Tanıtımda 55 proje açıklandı.Enç, öncelikle ilçede yaşayan vatandaşların kent konforunun sağlanması gerektiğini belirtti. Enç, "Eğitim sağlık, ulaşım, sosyo kültürel sanatsal etkinlikler, spor gibi faaliyetleri planlayarak hayata geçireceğiz. Muratpaşa'da eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını hakim kılmak istiyoruz. Biz Muratpaşa'yı bir emanet olarak görüyoruz. Bu bize verilirse emanete asla ihanet etmeyeceğiz. Tevazu samimiyet , gayret ile memleket işi gönül işi olarak yola çıktık" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik 'Gönül Belediyeciliği' manifestosuna uygun hareket edeceğini vurgulayan Enç, "Şehir planlarımızı kamuoyu yararı gözeterek adaletli şekilde yapacağız. Mülkiyet sorunlarını çözmek öncelikli hedefim. Altyapı ve ulaşım konusunda Büyükşehir Belediyemizin desteği ile rahata kavuşacak. Doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarında problem kalmayacak. Kentsel dönüşümde makyajlama değil ada bazlı uygulamaları yapacağız. Enerjimiz ile bir tüm imkanları Muratpaşa'ya seferber edeceğiz. Geleceği ilgilendiren kararlar alınırken tüm STK'ların görüşlerini alacağız ve tüm harcamalarda şeffaf, denetlenebilir bir belediye olacağız dedi" diye konuştu.Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, seçimde hakim olanın ideoloji değil vatan, millet sevgisi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Milletimizin vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'Millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın için- de sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var" dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in, projelerin birbirinden güzel, Muratpaşa ilçesini güzelleştirecek, insanları mutlu edecek, herkese huzur getirecek nitelikte olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şehirlerin emanet edilecek kişilerin iyi seçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca AK Parti'nin Antalya'da kadınları belediye başkan adayları olarak belirlediğini hatırlatan Çavuşoğlu, diğer partilerin kadını yine yok saydığını ve Enç seçildiği günden itibaren , Muratpaşa'nın hizmetkarı olacağını vurguladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de birbirinden önemli ve her kesime hitap edecek projelerin Enç kazandığı takdirde sözde kalmayacağını, hayata geçirileceğini ifade etti. Seçimlerde adaylar değil, projelerin yarışması gerektiğini anlatan Türel, Antalya'nın siyasi çekişmelerle kısır döngü içinde zaman kaybetmeyecek kadar önemli bir kent olduğunu söyledi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 6 ay önce Muratpaşa'yı kazanacaklarını söylediğini hatırlatırken, "Zillet ittifakının adayı adeta korku içine girdi. CHP'den 25 bin oy aldığımızda biz Muratpaşa'yı kazanırız demiştim. MHP ile birlikte inşallah kazanacağız da. 31 Mart akşamı hem Bütükşehir Belediyesi'ni hem de Türkiye Muratpaşa'yı konuşacak" dedi.Projelerinin tanıtımını yapan Enç, Muratpaşa'da toplamda 55 projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Enç projeleri şöyle açıkladı: "Atatürk Kenet Meydanı, Falez Opera ve Bale Kültü Merkezi, Çocuk ve Gençlik Akademisi, Kodlama Merkezi, Emekli Hobi Bahçesi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi, Kadın ve Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mekanik otopark, Yedi Arıklar Çevre Ve Peyzaj Düzenlemesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Akıllı taksi durakları, Dargelirli ailelerin çocukları için kreş, Kent Ormanı ve Botanik Park, Eski Lara Yolu Çevre Düzenlemesi."