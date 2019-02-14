Aksu’ya pozitif ayrımcılık

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Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki programlarının ardından Aksu ilçesinde seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.Başkan Menderes Türel'in 5 yıllık hizmet döneminde Antalya'ya güzel hizmetler kazandırdığını Aksu'ya ise pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Aksu'da halının altına süpürülen sorunlar vardı. Aksu için iki kanun çıkarttık. Çalkaya'da, Güzelyurt'ta, Atatürk Mahallesi'nde olan sorunlar için söz verdik, milletvekillerimiz, il başkanımızla takip ettik ve yasayı çıkarttık. İşte böyle çalışıyoruz" dedi.EXPO alanını değerlendireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu şekilde kalamaz. Burası cazibe alanı olarak devam ederek hizmet verecek" dedi. Aksu'ya fakülte açılacağını bildiren Çavuşoğlu, "Aksu'ya spor salonu yapacağız. 300 yataklı hastanemizi de en kısa sürede tamamlayacağız" diye müjde verdi.