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Aksu’ya pozitif ayrımcılık

Çavuşoğlu, Aksu’da seçim ofisi açılışına katıldı, Aksu ilçesine pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Aksu’ya pozitif ayrımcılık
Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki programlarının ardından Aksu ilçesinde seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

ÖZEL YASA ÇIKARTTIK
Başkan Menderes Türel'in 5 yıllık hizmet döneminde Antalya'ya güzel hizmetler kazandırdığını Aksu'ya ise pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Aksu'da halının altına süpürülen sorunlar vardı. Aksu için iki kanun çıkarttık. Çalkaya'da, Güzelyurt'ta, Atatürk Mahallesi'nde olan sorunlar için söz verdik, milletvekillerimiz, il başkanımızla takip ettik ve yasayı çıkarttık. İşte böyle çalışıyoruz" dedi.

EXPO VE SPOR SALONU
EXPO alanını değerlendireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu şekilde kalamaz. Burası cazibe alanı olarak devam ederek hizmet verecek" dedi. Aksu'ya fakülte açılacağını bildiren Çavuşoğlu, "Aksu'ya spor salonu yapacağız. 300 yataklı hastanemizi de en kısa sürede tamamlayacağız" diye müjde verdi.
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Aksu’ya pozitif ayrımcılık
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