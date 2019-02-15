‘Attım tuttum’ itirafı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'un CHP'li Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gerçekleşmeyen seçim vaatleriyle ilgili "Seçim öncesi atıp tuttum" sözleri tartışma yarattı. Yerel bir televizyon kanalında konuşan Ercengiz, "Adayken biz çokça atıp tutuyorduk. İşin içine girince bu işler biraz farklı oluyormuş" dedi.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, bu sözlerin Burdur halkı ile dalga geçmek olduğunu söyledi. Vaat ettiği 24 projeyi yapmayan Ercengiz'in şehrin rantını artırmak yerine kendi akrabalarının rantını artırdığını ileri süren Mengi, "Ali Orkun Ercengiz 2014'e kendi değimiyle 'atıp tuttuğu' seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Şehrin imarına ve gelişmesine hiçbir katkı sağlamadı. Bunun yerine akrabaları ile kendi arazilerinin plan değişikliğini yaparak rantını artırdı" dedi.Hayata geçmeyen projeler arasında Belediye Hizmet Binası, Müze Altı Özel Proje Alanı, Polydorion İş Merkezi dikkat çekiyor. Engelli Koordinasyon Merkezi, İkinci Bahar Yaşam Merkezi, Öğrenci Konuk Evi gibi merkezler ile iş ve meslek edindirme kursları gibi projeler de seçim sonrası unutuldu. Burdur Gölü Yaşam Merkezi projesi ise küçük çaplı bir yeşil alan ve park projesiyle geçiştirildi. 'Güneş Kent' sloganıyla yola çıkan proje ise sadece Fen İşleri Kampüsü'nde çatıya konulan güneş paneli ile sınırlı kaldı. 'Çeşmelerden su içilecek' diyerek nitelikli içme suyu sözü veren Ercengiz, bu sözünü 5 yılda gerçekleştiremedi. 'Sorunsuz trafik' sözü veren Ercengiz Burdur'un hayat damarı Gazi Caddesi'nde ise tek yön akan trafiği çift yöne çevirerek trafik sorununu artırdı.Seçim döneminde 'şehrin dizaynı konusunda karar vermek için ayda bir danışma kurulu toplantısı' vaadinde bulunan Ercengiz, bir kez bile bu geniş katılımlı toplantıyı düzenlemedi. AK Parti Burdur Adayı Deniz Kurt, "Verdiği sözleri unutan, 'adaylığım sürecinde atıp tuttum' diyen bir siyaset anlayışı kabul edilemez. Bu seçmeni kandırdım demektir. Burdurlu her şeyin farkında" dedi.ALİ Orkun Ercengiz'in bu sözleri üzerine, Burdurlu gençler 'Attım tuttum' şarkısını hazırladı. Şarkıda "İktidara gelmek istersen atmaya tutmaya gerek yok. Olmayacak işleri söylersen yatsıdan sonra vaktin yok. Halka kendine bir sevdirsen vaat vermeye gerek yok" sözleri dikkat çekti. Video sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Videoda Ali Orkun Ercengiz'in birbiriyle tezat açıklamalarına ve Salı Pazarı, Toplumsal Yaşam Merkezi, 6 Mart Kent Meydanı, Teras Park Projesi, Değirmenler Vadisi, Cumhuriyet Meydanı gibi gerçekleşmemiş vaatlerine de yer verildi.BURDUR 6 Mart Kent Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Burdur Çayı Yaşam Alanı, Kültür Meydanı, Teras Park, Değirmenler Vadisi, Şeker Plajı projeleri de rafa kalktı. Kent turizminin yeni merkezi olacağı iddia edilen Yukarı Pazar ve Arasta El Sanatları Çarşısı ise ölü vaatler mezarlığının tozlu raflarına atıldı.