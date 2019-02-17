Çiftçiye çifte destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da hortum ve fırtına felaketinin yaralarının yeni sarıldığı batı ilçelerine ziyarette bulundu. Kumluca, Demre ve Finike'de vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, çiftçilere müjdeli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, TARSİM sigortası kapsamında çiftçilere 40 milyon TL ödeme yapıldığını hatırlatarak, "Şimdi ise sigortalı olmayan çiftçilerimize devletimizin ödeyeceği paralar dağıtılacak. Bütçe hazırlandı, her şey hazır ve Antalya'ya bu paraları göndereceğiz. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız aracılığıyla ilgili kurumlarla beraber vatandaşımıza hasarlarını gidermek için para aktaracağız. Geçen sene 10 milyon aktarmıştık, fakat bu sefer hasar büyük dolayısıyla rakam da büyük olacak" açıklamasında bulundu.

RANTÇIYA EZDİRMEYİZ

Kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, rantçılara çiftçileri de tüketiciyi de ezdirmeyeceklerinin altını çizdi. Maliyet artışı konusunda çiftçinin haklı olduğunu vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılar birden tarım girdilerini, maliyetlerini yükseltti. Bununda farkındayız ve bu konuda bakanlıklarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıyor. Geçmişte KDV'yi sıfırladık. Şimdi ise girdilerdeki maliyeti düşürmek için tekrar çalışma yapıyoruz. Çiftçi tarım bu ülkenin bel kemiğidir. Bize tüketici lazım ama sadece tüketici için Türkiye'nin geleceği için de tarım ve çiftçi lazım. Girdilerdeki maliyetleri düşüreceğiz. Gerekirse ilaçta ve gübrede de tanzime gideceğiz. İlaç, gübre neyse girdiniz ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Çavuşoğlu, çiftçilerin uzun süredir gündeminde olan TARSİM'den yararlanma şartlarının da kolaylaşacağını ve sadeleştirileceğini sözlerine ekledi.



BATIYA ÜNİVERSİTE

BAKAN Çavuşoğlu, Demre'de yüksekokul ile Finike'de 2 eğitim kurumu açılışını yaptı. Antalya'da da en çok bütçeyi eğitime ayırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "İnşallah Batı Antalya'da ileride birde devlet üniversitesi kuracağız. Hedefimiz 10 üniversite. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Batı Antalya'mıza bir havaalanı kazandıracağımızı da söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız en son teşriflerinde tarihte verdi ve 2021 yılı sonunda Batı Antalya Havaalanı hizmete girecek, bu bölge Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Elmalı havadan da ulaşılabilir bir şehir olacak" dedi. Çavuşoğlu, Demre'de AK Parti Adayı Süleyman Topçu ve Finike'de MHP'nin adayı Nail Dülgeroğlu'nun seçim çalışmalarına katıldı.



2 MİLYON TL'LİK DESTEK

BAKAN Çavuşoğlu, bölgede evi ve iş yeri zarar görenler için de toplam 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacağını belirterek "Yani evi, iş yeri, serası, neyi varsa zarar gören tüm vatandaşlarımıza tazmini yapacağız" dedi. Çavuşoğlu bu paraların tahsis edildiğini ve Valilik aracılığı ile dağıtımına da başlandığını müjdeledi.