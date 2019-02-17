Sonat için zaman tükeniyor

Antalya'da Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'ın yaşama tutunabilmek için kritik sürece girdiği bildirildi. Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan Sonat Emre, 4 yıldır hastane koridorlarında uygun ilik bekliyor.

ŞANS YARI YARIYA

Sonat Emre Özcan'ın annesi Sinem Güney Kuru, oğlu için yüzde 100 uyumlu ilik bulunması gerektiğini söyledi. Ailede ve akrabaları arasında uygun donör bulunmadığını aktaran Kuru, Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapıldığını ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Bulunamadığı takdirde oğlunun yarı uyumlu nakile gireceğini ve bu durumun da yarı yarıya hayat şansı anlamı taşıdığını dile getiren Kuru, "Zamanımız çok daraldı, 2 hafta kadar bir zamanımız kaldı" dedi.



DESTEK ÇAĞRISI

KAN testlerinin uzun sürdüğüne işaret eden Kuru, sadece kendi oğlu için değil, ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için insanlara Türk Kızılayı'na gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Bir anne olarak en büyük acıyı yaşadığını anlatan Kuru, "Ne kadar çok kişi o kadar şans. O yüzden herkesten kan bağışında bulunmalarını istiyorum" dedi.