Ailelerin hukuk mücadelesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler, suçlu bulunan sürücülerin hafif cezalarla kurtulduğunu öne sürerek eylem yaptı. Attalos Heykeli önünde toplanan yaklaşık 50 kişi ellerinde, kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ile 'Trafik canavarı canımı benden koparttı', 'Sarhoş sürücü yargıda cevap verecek' gibi sloganlar yazan pankartlar açtı.Alkollü olduğu öne sürülen G.G.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Satılmış Fırat'ın ablası Burcu Kınayman sürücünün aşırı hızla gelerek kardeşine çarptığını, aracından inip sadece otomobilindeki hasarı kontrol ettiğini söyledi. Kınayman, kardeşinin eşi Cansu Fırat'ın 7 aylık hamile olduğunu da belirterek, "Kardeşim 2 ay sonra doğacak bebeğini göremeyecek. Bu kadıncağız ortada kaldı, benim yeğenim babasız kaldı" diye konuştu. Oğlu Engin Ustaali'şi trafik törerüne kurban veren anne Nuray Ustali ise davanın 8 aydır başlatılmadığını söyledi.Sürücü A.D.'nin yakınının yargı mensubu olduğu için mahkeme sürecinin ağır ilerlediğini öne süren Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali "Adalet, adil ve tarafsız bir yargı istiyorum. İntikam değil sadece adalet istiyorum" dedi.KAZADA yakınlarını kaybeden diğer aileler de yargılama sürecindeki adaletsizliğin giderilmesini ve ölümlü kazaların ardından suçlu bulunan sürücülerin cezalarının ağırlaştırılmasını talep etti.