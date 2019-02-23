Liderliği öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaGenç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) genişletilmiş üye toplantısına, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmacı olarak katıldı. Hotel Su'daki toplantıya ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sadi Kan, Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Aynur Doğan, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Figen Sayın Yıldıran, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Ege, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Başkan Turan, 'Yeni Dünyada Liderlik' konulu sunum gerçekleştirdi.