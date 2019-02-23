Mutluluğa ilk adımı attılar

BUGÜN NELER OLDU

Görselİletişim Uzmanı Hilal Okumamış ile İç Mimar ve Aydınlatma Tasarımcısı Mustafa Akkaya, mutluluğa ilk adımı attı.SABAH Akdeniz Haber Müdürü İbrahim Okumamış ve Gelir Uzmanı Meryem Okumamış'ın kızı Hilal İlknur ile Antalya'nın duayen sanayicilerinden Muharrem Akkaya ile Ülker Tozar'ın oğlu Mustafa düzenlenen sade törenle nişanlandı. Okumamış ailesinin evindeki törende genç çiftin nişan yüzüklerini Muharrem Akkaya ile İbrahim Okumamış taktı. Nişana aile yakınları ve genç çiftin arkadaşları katıldı.