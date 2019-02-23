Siyasete kadın eli

AK Parti, pozitif ayrımcılık göstererek 2'si merkez ilçelerde 3 belediyede kadın aday gösterdi. Yerel yönetimde sloganı 'gönül belediyeciliği' olarak belirleyen AK Parti, gönüllere kadın adaylar ile şimdiden girdi. Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç, Konyaaltı'nda Gaye Doğanoğlu ve İbradı'da Hatice Sekmen, saha çalışmalarına başladı. Antalya'ya dokunmaya hazırlanan üç kadın başkan adayı, daha ilk günlerden farklarını ortaya koydu.

ZARAFET VE NEZAKET

Yerel yönetimin merkezinin evler olduğundan hareketle, doğuştan yerel yönetici olan kadın adaylar, esnaf ve ev ziyaretlerinde yaklaşımlarındaki nezaket ve zarafetle, 'siyaset kadına çok yakışıyor' dedirtti. Erkeklerin daha yüzeysel baktığı birçok konuya daha ince bir bakışla yaklaşan 3 kadın başkan adayı, erkek bakış açısıyla bugüne kadar çözülemeyen birçok konuda yeni çözüm alternatiflerini de vaat ediyor.

ŞALVARLI BAŞKAN

Doğanoğlu da hem ilçede yaşayan yabancı komşularla, hem de Yörük kökenli yerli vatandaşlarla ortak paydada buluşarak farklı bir siyasetçi profili çizdi. Doğanoğlu, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin gösterimlerinde de oyuncu ve izleyicilerle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. 'Konyaaltı'na kadın eli değecek' diyen Doğanoğlu, yaşlı nüfusun fazla olduğu ilçede evde bakım hizmetleri ile ön plana çıkacak. İbradı'da 'Şalvarlı Başkan' olarak bilinen Hatice Sekmen de ilçede 'irtibat bürosu' kurarak vatandaşlarla temasını sıklaştırdı. Sekmen, ilçede esnaf ve ailelerin konuğu olarak taleplerini alıyor.



PROJELERE YANSIDI

KADIN adaylar farklarını projeleriyle de gösterdi. Üç aday da özellikle engelliler, çocukların eğitimi ve hayvanlarla ilgili projeleriyle dikkat çekti. Enç'in Muratpaşa Kadın Kooperatifleri bunun bir örneği oldu. İlçede 3 kadın kooperatifi kurmayı hedefleyen Enç'in projesi ile evde üretilecek hediyelik eşya gibi objeler 5 yıldızlı otellere pazarlanacak. Enç, ayrıca vatandaşların soru ve önerileri için bir whatsapp hattı da kurdu. Gaye Doğanoğlu da Belediye Hizmet Binası yanındaki başkanlık makam binasının çok büyük olduğuna dikkat çekerek, "Gönlüm bu bölgeyi sanat ve kültür merkezi yapmak istiyor. Makam binasını sergi salonu haline getireceğiz" sözleriyle farkını ortaya koydu.



YOĞUN TEMPO

ANTALYA'DA kadın adaylar yoğun tempoda çalışıyor. Sadece son bir hafta içerisinde kadın adaylar 50'nin üzerinde esnaf ve mahalle buluşması gerçekleştirdi. En yoğun tempolu isimler arasında gelen Gökçen Özdoğan Enç, Yat Limanı'nda denizciler, Alevi Kültür Dernekleri, Meltem Pazarı'ndaki pazarcılar, Kapalı Yol esnafı gibi çok sayıda buluşmaya imza attı.