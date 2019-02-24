Bu aşk bitmez

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın okuma-yazma seferberliği çağrısına Antalya kulak verdi. Özellikle ev kadınları kurslara ilgi gösterdi. Okuma aşkında engel tanımayan kadınlar kucağında bebeğiyle bile kursa gelerek okuma yazma öğreniyor.Okuma yazma kursuna katılan 5 çocuk babası Bekir Altun, sürücü belgesi almak için kursa yazıldığını söyledi. Altun, "Ehliyet almak için müracaatta bulunmaya gittiğimde okuma yazma öğrenmemi söylediler. Bu nedenle şimdiye kadar ertelediğim okuma yazmayı öğreniyorum" dedi. 12 yıldır Antalya'da yaşayan Azeri kökenli Esra Bayramova, Emine Erdoğan'ın çağrısını televizyonda görerek kursa yazıldığını söyledi.ANTALYA'DA 7'den 70'e okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kurslara giderken özellikle Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde yabancı kursiyerler dikkat çekiyor. Kursa katılan 40 yaşındaki İran asıllı Javahir Vazife, 6 aylık bebeğiyle okuma yazma öğreniyor. 4 yıldır Antalya'da yaşadığını söyleyen Vazife, "Türkçe okuma ve yazma bilmediğimden dolayı çok zorlandım. Emine Erdoğan hanımın çağrısını televizyonda görünce kursa yazıldım" dedi. Bebeğini bırakacak kimsesi olmadığından dolayı kursa getiren anne, Türkçe okuma ve yazmayı 5 aylık süre içerisinde öğrendi.ÇAMLIBEL Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, geçtiğimiz yıl okuma yazma alanında 204 kurs ile bin 631 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi. Bu yıl ise 18 kurs açtıklarını söyleyen Çarkçı, "Şimdiye kadar 103 kursiyerimiz okuma yazma öğrendi" dedi.