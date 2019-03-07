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darp iddiası

’da bir özel kalan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.E.S.’nin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Öğrenci yurdunda darp iddiası
ANTALYA'DA bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi. Olay Aksu ilçesinde bulunan Hilmiye Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan ortaokul öğrencisi M.E.S., okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.'ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi.

VÜCUDU MORARDI
Bunun üzerine sinirlenen Mustafa G., M.E.S.'yi yanına alarak 'Seni kameralar önünde dövmem' diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Çocuğun vücudundaki morluklar da dikkat çekti. 13 yaşındaki M.E.S. "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Benim boğazımı sıktı. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı" dedi.
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Öğrenci yurdunda darp iddiası
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