Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya Müzesi'nde 'Müzede Kadın Var' adıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Aslıhan Güngör'ün konseriyle başladı. Programın açılışında konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, bünyelerinde bulunan Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bugüne kadar kadın ve tarih olgusunu hep bir arada tuttuğunu söyledi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için Roma dönemi Antik Çağ Tanrıçaları ile Antalya'da yaşayan kadınları ve müze severleri bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Ege, 'Müzede Kadın Var' etkinliğine katkı koyan kurumlara teşekkür etti

TOPLUM İÇİN VARIZ

Çalışan ve hayatın her noktasında var olan kadınlarla geleceğin emin ellerde olacağını belirten Yeliz Gül Ege, "Üretmeyen insan yok eder o nedenle çalışmak, üretmek ve topluma faydalı olmak için varız. Müzemizde bu etkinliği yapmak oldukça önemli" dedi.