Sonat’a babası çare olacak

ANTALYA'DA 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan (14) için uygun ilik bulunamayınca, babadan yarı uyumlu nakil gerçekleştirilme kararı alındı.

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Antalya'da, 4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle ailesinin hastaneye götürdüğü ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sonat Emre Özcan'a, ALL teşhisi konuldu. İlaç tedavisi görmeye başlayan Sonat Emre'nin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Yakın çevresinde uygun ilik bulunamayınca ailesi, Sonat Emre için donör arayışına girdi. Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Sonat Emre için kampanya başlatıldı. Türkiye genelinde binlerce kişinin destek verdiği kampanyalardan sonuç alınamadı.

NAKİL KARARI VERİLDİ

Doktorlar, uygun ilik bulunamayınca haploidentik (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Doktorlar baba Onur Özcan'dan gerçekleşecek işlem sonrası, eğer ilik yüzde 50 uyum sağlamaz ise bu kez anne Sinem Güney Kuru'dan nakil işlemi gerçekleştirilecek. annesi Sinem Güney Kuru, operasyonun gelecek hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sonat Emre için uygun ilik bulma süresinin devam edeceğini belirten Kuru, "İliğin çalışmaması ya da başka sebeplerden dolayı uymaması durumunda tekrar 10'da 10 uyumlu iliğe ihtiyacımız olabilir. Başından beri haploidentik nakli istemedim. Tam uyumlu nakil için ilik arıyoruz ve hala aramaya devam ediyoruz" dedi.