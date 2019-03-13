Belediyede rant kavgası

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ve makam odasını basarak onudarp eden Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin görevden uzaklaştırıldı. Kavgayla ilgili ortaya atılan iddialar ise tartışma yarattı. Başgül'ün, mevzuata aykırı gelen bir talebi imzalamadığı ve bunun üzerine Sartekin'in Başgül'ü dap ettiği iddia edildi.Tartışmaya neden olan konu ise Burkent Düğün Salonu projesi olduğu öğrenildi. Proje için Kesin Kabul Komisyonu kurulmasına olur vermeyen Başgül'e belediye içinde konuyla ilgili baskı yapıldı. Şiddet gören Başgül hakkında idari soruşturma başlatılması ve görevinden el çektirilmesi ise konunun tartışılan diğer boyutu oldu.Burdur Sivil Toplum Platformu da konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcısı bir kesin kabul işlemine imza atmaktan çekindiği gerekçesiyle memuru tarafından darp edilmektedir. Başkan yardımcısı neden imza atmaktan çekinmektedir? Eksik gördüğü nedir? Olay basit bir adli vaka olmaktan öte, Burdur Belediyesi'nde usulsüz iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için memurların zorlandığı algısını yaratan ciddi bir olaydır" dedi.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, "Bu durum yıllardır duyduğumuz Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in baskıcı yönetiminin bir sonucudur. Ercengiz'in keyfi menfaat gözeten isteklerinin uygulanması için personellerini karşı karşıya getirdi. Korku ve tehdit altında kalan yönetici ve personelleri Burdur'a hizmet vermekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.