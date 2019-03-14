Yenilenmek için 60’ı beklemeyin

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin konferans salonundaki dersine katıldı. Türkiye'de bir ilk olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin Akdeniz Üniversitesi'ne yakıştığını belirten Çavuşoğlu, birkaç üniversite ve belediyenin daha tazelenme üniversitesi açmaya başladığını söyledi.Herkesin tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, en çok kendisinin buna gereksinim duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kendimizi yenilememiz için 60 yaş şart değil" dedi. Siyasete girince doktorasının yarım kaldığını belirterek, "2015'te üç dönem kuralından dolayı milletvekili olamayınca doktorayı tamamlamayı düşündük. 6 ay sonra yeniden seçim yapılınca yine eğitim yarım kaldı. Ama fırsat bulunca tamamlayacağım" dedi. Eğitime verdiği önemi vurgulayan Çavuşoğlu, "Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum" ifadelerini kullandı.PROGRAMIN sonunda Mevlüt Çavuşoğlu'na çiçek ve öğrenciler tarafından yapılan süveter hediye edildi. Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin üniversite yerleşkesindeki ASMEK, çamaşırhane, otobüs ring hattı, wifi ve bisiklet hizmetlerinin açılışına katıldı. Hizmetlerin açılışına, 7 Mart Perşembe günü geçirdiği trafik kazasında burnunun 3 yerinde kırık oluşan Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de katıldı. Açılışlara, hediye edilen süveter ile katılan Bakan Çavuşoğlu, Ebru Türel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.