Haydi aktif yaşama

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilki Korkuteli ilçesinde hizmete giren Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nin ikincisi Atatürk Kültür Parkı içerisinde açıldı. Sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi amaçlayan merkezde uzman kadrolar eşliğinde sanatsal ve kültürel faaliyetler, egzersiz ve spor faaliyetleri, gerontolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. 65 yaş üstü bireyler, merkezde daha sağlıklı, zinde ve aktif üretim döngüsüne katılan bireyler olarak hayata tutunuyor.Merkezdeki yaşlı bireylere diksiyon ve güzel konuşma dersi veren tiyatro eğitmeni Zafer Yıldırım, eğitimler sonunda oyunlar sahnelemek istediklerini ifade etti.Merkezde eğitim veren emekli haritacı Ali Akbaş da doğadaki ağaç kütüğü, yaprak, kozalak gibi materyalleri kullanarak sanat eserine çeviriyor. Doğadaki materyallerin ilgisini çektiğini söyleyen Ali Akbaş, "Ağaç kökü ve dalı, çam kozalağı, yaprak gibi doğadan topladığım atıkları biriktirdim. Diğer malzemelerle de çalışmalarımı geliştirdim ve farklı eserler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.ANKARA'DA uzun yıllar yaşadıktan sonra emekliliğini geçirmek için Antalya'ya geldiğini söyleyen Muzaffer Emine Kasbek, tazelenme Üniversitesi ile de tanışma hayatımın dönüm noktası oldu. Ernur Kayaöz ise "Evde boş boş oturmak bana göre değildi, o yüzden ben de burada resim yapmaya başladım" dedi. Emekli öğretmen Zeynep Ekren de "Aktif Yaşlı Merkezi de açılınca buraya gelmeye başladım. Burası ikinci evimiz oldu" diye konuştu.