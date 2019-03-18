Yeni aklına geldi

Burdur Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 'atıp tutma' siyasetine devam ediyor. 2014 seçimlerinde vaat ettiği projeleri hayata geçiremeyince, yerel bir televizyon kanalında "Adayken biz çokça atıp tutuyorduk. İşin içine girince bu işler biraz farklı oluyormuş" itirafında bulunan Ercengiz, aynı projeleri ancak seçime 14 gün kala hatırlayabildi.

İSMİ BİLE AYNI KALDI

'Burdur'a sözümüz var' sloganıyla kataloğunda projelerini açıklayan Ali Orkun Ercengiz, bu dönem söz verip yapmadığı 24 projenin bir çoğunu ismini yada görselini değiştirerek yeni gibi sundu. Hatta bazı projelerde isim değiştirmeye bile gerek duymadı. İki dönemin vizyon projelerinden Cumhuriyet Meydanı da bunlardan biri oldu. Görselde ufak değişikliklerle meydan projesi yeniden halka sunuldu.

SU MESELESİ

'Çeşmelerden su içilecek' diyerek nitelikli içme suyu sözü veren Ercengiz, bu sözünü 5 yılda gerçekleştiremedi. Bu dönem de yine içme suyu ile ilgili 'içme suyu arıtma tesisi' projesinin sözünü verdi. Ercengiz, "Su halkımızın hanesine arıtılmış olarak ulaşacak" dedi. Ancak 2015 yılında DSİ ile yapılan protokol gereği olan tesisin neden geçen dönemde yapılmadığının cevabını vermedi.

VAATLER GERİ DÖNDÜ

İlk dönem yapamadığı Engelli Koordinasyon Merkezi, bu dönem Engelsiz Yaşam Merkezi olarak yeniden katalogda yerini buldu. Salı Pazarı Toplumsal Yaşam Merkezi gitti yerine 400 araçlık otopark kapasiteli Barış Parkı geldi. Yine ilk dönem seçim sonrası unutulan Arasta El Sanatları Çarşısı bu dönemde Ateşli Sanatlar Çarşısı olarak geri döndü. Önceki dönemin Değirmenler Vadisi projesi ile bu dönemin Gümüş'ün Değirmeni restorasyon projesi arasındaki paralellik de dikkat çekti. Yine yaşıl ve engellilere evde bakım, sorunsuz trafik gibi sözler de bu dönem kitapçığa konuldu. Ali Orkun Ercengiz'in 'attım tuttum' sözleri üzerine Burdurlu gençler daha önce de bir şarkı hazırlamıştı. Çok sayıda beğeni alan video klipte, Ercengiz'in birbiriyle tezat sözleri yer almıştı. Şarkıda "İktidara gelmek istersen atmaya tutmaya gerek yok. Olmayacak işleri söylersen yatsıdan sonra vaktin yok" sözleri dikkat çekmişti.



KARNESİ KIRIKLA DOLU

İLK döneminde 40 projenin sözünü veren Ercengiz, bu projelerin sadece 6'sını hayata geçirmişti. 24'ü büyük ölçekli 36 projeyi hayata geçiremeyen Ercengiz'e vatandaşların hazırladığı ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran karne de dikkat çekti. Karnede 5 yıllık icraatleri tek tek değerlendirilen Ercengiz'e, başkanlık karnesinde 'dönem sonu başarısı' olarak 'başarısız' notu verildi.