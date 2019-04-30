İki kız kardeş kazada öldü

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin katın sürücüsü ve kardeşi yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. 76 yaşındaki Şükran Şahin yönetimindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan Erdoğan Çapan'a ait 07 UU 068 plakalı cipe arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Şükran Şahin ile yan koltuktaki kardeşi 71 yaşındaki Şengül Dölalan ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Şükran Şahin ve Şengül Dölalan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.