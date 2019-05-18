Akdeniz’e Engelsiz Üniversite ödülü

BUGÜN NELER OLDU

AkdenizÜniversitesi (AÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri- 2019' töreninden ödüllerle döndü. AÜ, kampüsteki 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı 'Mavi Bayrak' adayı olmaya hak kazandı. Yabancı Diller Yüksekokulu 'Mekanda Erişim' alanında yaptığı düzenlemelerden dolayı 'Turuncu Bayrak' ödülü aldı.'Bireysel Ödüller Kategorisi'nde ise AÜ personeli Sarper Arıkan engelli bireylere katkılarından dolayı 'Engelli Dostu' ödülü almaya hak kazandı. Ödüller, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törenle verildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 'Engelsiz Erişim' ve 'Engelsiz Eğitim' konularını çok önemsediklerini, ödül almanın gurur verici olduğunu söyledi.