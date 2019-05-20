Burdur’a EXPO gururu

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Lisinia Doğa Projesi, Tayvan'da düzenlenen 'bahçecilik' temalı EXPO'nun Uluslararası Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, ödülü kazanmaktan ve Türkiye'ye getirmekten büyük gurur duyduklarını söyledi. Lisinia'nın birçok organizasyona çağırıldığını anlatan Sarıca, "Biz bu proje ile ülkemizin ve Burdur'un kültürünü, doğasını ve turizm faaliyetlerini taşımaya çalışıyoruz" dedi.Türkiye'den 9 bin kilometre uzaklıkta kurulan bahçe, Eylül ve Nisan ayları arasında 7 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bahçede susuzluk teması, aromatik bitkilerin faydalarıyla Burdur, Türkiye ve Lisinia projeleri tanıtıldı. Sırada 2021 Katar Doha EXPO'nun olduğu öğrenildi.