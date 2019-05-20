Kalpten bir çağrı

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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Bayezid, bin 100 kalp hastasının acil kalp nakli beklediğini vurguladı. Bayezid, bu hastaların tek çaresinin organ bağışının yaygınlaşması olduğunu ifade etti. Bayezid, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl bin 100 kalp bekleyen hastaya karşılık yapılan transplantasyon sayısı 90'dır. Bekleyen hastaların ancak yüzde 8'ine kalp nakli yapılabilmiştir" ifadelerini kullandı.Bayezid, Türkiye'de ilk 1968 yılında yapılan kalp nakillerinin 50 yıl geçmesine rağmen bağışçı sayısının artmaması nedeniyle istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. Böbrek hastalarının bir yakınından organ alma veya diyaliz cihazları ile yaşama imkanı olduğunu hatırlatan Bayezid, kalp hastalarında ise tek çarenin nakil olduğunu anlattı. Bayezid, yeterli verici olmadığı için kalp bekleme süresi olan 1 yıl içinde organ nakli bekleyen kalp hastalarının yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğinin altını çizdi.Prof. Dr. Bayezid, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli bekleyen hasta sayısının ise 270 olduğunu açıkladı. Bayezid, "Donör çıkması durumunda bu sayı artar. 270 donör bulunması halinde biz 270 hastamıza kalp nakli yapmaya hazırız" dedi. 2018 yılında 7 kalp nakli gerçekleştirdiklerini anlatan Bayezid, "Bu süre içeri- sinde nakil gerçekleşemediği için 15 hastamız ise hayatını kaybetti" dedi.Ömer Bayezid bir diğer çarenin ise yapay kalp nakli olduğunu vurguladı. Bayezid, "Bunu ön güzel örneği yapay kalp hastamız Fatih Kardemir. Kendisi yapay kalbiyle bisiklete binebiliyor, basketbol oynayabiliyor, yani aktif bir şekilde hayatına devam edebiliyor" açıklamasında bulundu. Ocak 2019'dan itibaren yapay kalp nakledilemediğini anlatan Ömer Bayezid, "Batı ülkelerinde birçok merkezde yapay kalp nakli uygulaması kalp nakli sayısını geçti. Bu cihazlar ne kadar yüksek maliyetli uygulamalar olarak görülse de uzun dönem maliyetleri, yoğun bakımtedavileri ile kıyaslanırsa daha düşüktür. Bu hastaları yurt dışına gönderdiğimizde ülkemize maliyeti 8-10 katına ulaşmaktadır" diye konuştu.