Mermi sesiyle müzik yapıyor

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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli polis memuru Nisa Aydın (42), 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılıyor.Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, meslektaşlarına tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedefi tam 12'den vurmanın inceliklerini gösteriyor. Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor. Eğitimlerde hedefi vururken mermi seslerinden müzik yaparak eğlenen Aydın'ın AK-47 ile 'Vatan sana canım feda'yı melodiye dökmesi ise büyük beğeni aldı.