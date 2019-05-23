Kızılay yetimleri unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Kızılayı Manavgat Şubesi tarafından Dünya Yetim Çocuklar Günü'nde ilçedeki yetim çocuklar ve ailelerine iftar yemeği verildi. Manavgat Irmak kenarındaki bir kafede verilen yemeğe Kaymakam Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla, Türk Kızılayı Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, yönetim kurulu üyeleriyle ilçede yaşayan yetim çocuklar ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından yetim çocuklar için pasta kesildi ve çeşitli hediyeler verildi.Kaymakam Mustafa Yiğit, sosyal faaliyetleriyle devletlerin güçlü olduğunu belirterek, "Yetim çocuklarımız devletin gözetimi altında" dedi. Türk Kızılayı Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya da her Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olduğunu belirterek, bu günde ilçede yaşayan çocuklarla bir araya gelinhdiğini vurguladı.