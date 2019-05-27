2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'Matildalar' lakaplı Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı,
özel maçta Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi şampiyonu Altınordu'yla karşılaştı.
İKİLİ MÜCADELEYE GİRERKEN ÇEKİNDİK
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Otel sahasında basına ve seyirciye kapalı, üç devre halinde oynanan maçı sosyal medya hesabından 'Maçın skoru bizde kalsın'
diyen Altınordu 3-2 kazandı. Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy, ikili mücadelelerde karşılarında kadın futbolcular olduğu için çekindiklerini söyledi.
MAÇ KEYİFLİ GEÇTİ
Çağdaş Şendur ise Avustralya Kadın Futbol Takımı ile karşılaştıkları dostluk maçının keyifli geçtiğini belirterek, "Rakibimize Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum"
şeklinde konuştu.