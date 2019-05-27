‘Maçın skoru bizde kalsın’

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2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını Antalya'da sürdürenözel maçta Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi şampiyonu Altınordu'yla karşılaştı.Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Otel sahasında basına ve seyirciye kapalı, üç devre halinde oynanan maçı sosyal medya hesabındandiyen Altınordu 3-2 kazandı. Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy, ikili mücadelelerde karşılarında kadın futbolcular olduğu için çekindiklerini söyledi.Çağdaş Şendur ise Avustralya Kadın Futbol Takımı ile karşılaştıkları dostluk maçının keyifli geçtiğini belirterek,şeklinde konuştu.