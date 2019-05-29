5’inci olabilirdik sural bizi yıktı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında kulübe dair merak edilenleri açıkladı. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın acı kaybının takımı çok etkilediğini belirterek, "4 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik alındı. Joseph Sural'ın vefatı ailesini, bizleri, futbolseverleri üzdü. İçimiz yandı. Zor bir süreçti. Moral bozukluğu ile Konya ve Rize maçlarını alamadık. İlk beşte bitirme şansımız vardı ama 44 puanda kaldık. Dokuzuncu sırada bitirdik sezonu. Sezonun başında da amacımızın ilk onda bitirmek olduğunu söylemiştik. Bu sene de kısmet böyle oldu"
dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Alanyaspor'a verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı, taraftarlarıma, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel'e ve sponsorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Alanyaspor'un borcunun olmadığına da açıklık getiren Çavuşoğlu "Tabii ki kısmen borcumuz var ama bunlar menzilde olan borçlar. Dövizin yükselmesi de bu borca neden oldu. Üç yıldır Süper Lig'deyiz, teknik heyet ve futbolcularımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne gelebildik. Bizim ilkelerimiz var, hep iyi ilişkiler yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİ STADYUM MÜJDESİ GELDİ
Çavuşoğlu, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde Alanya'da yeni bir stat projelerinin olacağını müjdeleyerek şöyle konuştu: "Bir projemiz var, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir projesi. Bakanlıktan yetkililer geldi ve proje çalışması yapıldı ama ne zaman yapılacağına dair net bir tarih yok. 50 milyon TL gibi bir bütçe gerektiriyor. Ama takipçisi olacağız. Yeni statta localar da olacak. Zaten stadın yenilenmesini istememizin sebebi de loca olmamasıydı."
EFECAN'IN ÖNÜNÜ AÇARIZ
Yeni transferlere ilişkin değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en iyi scuot ekibiyle çalışıyoruz. Beğendiğimiz futbolcuları hangi hoca olursa onunla paylaşıp, uygun olan futbolcuları alacağız. İmza attırmadan isim söylemiyoruz. İmzayı atmadan futbolcu sizin değildir. Sabredin, bekleyin, biz sizi hiç yanıltmadık bu zamana kadar, bize güvenin yeter. Ozan Tufan çok konuşuldu, eleştirildi ama burada işini aslanlar gibi yaptı. Giderken de bana sarılıp teşekkür etti. Efecan Karacan'a büyük takımlardan bir talep gelirse, biz de onun yolunu açarız."
ŞU AN BÖYLE BİR ŞEY YOK
BAŞKAN
Mevlüt Çavuşoğlu 'Bıraktı, bırakacak' haberleriyle gündemde olan teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin ise "Sergen Yalçın önemli bir hoca. Dokumuz da uyuştu, kendisi Alanya'dan memnun. Görüşmelerimiz oldu ve devam edecek. Biz de Sergen Hoca ile devam etmek istiyoruz. Kendisi de takımı da istiyor bunu. Beşiktaş ile görüşme haberlerini Fikret Orman ile konuştum, böyle bir şey olmadığını söyledi. Sergen Yalçın 'Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum' derse de, 'Tabii ki' der helalleşiriz. Ama şu anda öyle bir durum yok"
ifadelerini kullandı.
BAŞKAN BÖCEK HENÜZ ARAMADI
BAŞKAN
Çavuşoğlu Alanyaspor'un Menderes Türel döneminde temeli atılan tesislerin akıbetine ilişkin ise, "Müteahhit firmadan haber geldi, tesisin durdurulmasıyla ilgili yazı yazılacağı söylendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i aradım ancak henüz bana dönmedi. Eğer böyle bir şey olursa bu Alanyaspor'a çok büyük ayıp olur. Ama geç de olsa mutlaka dönüş yapacaktır, kendisinden öğreneceğiz her şeyi" dedi.