5’inci olabilirdik sural bizi yıktı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında kulübe dair merak edilenleri açıkladı. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın acı kaybının takımı çok etkilediğini belirterek,dedi.Alanyaspor'a verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı, taraftarlarıma, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel'e ve sponsorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Alanyaspor'un borcunun olmadığına da açıklık getiren Çavuşoğlu "Tabii ki kısmen borcumuz var ama bunlar menzilde olan borçlar. Dövizin yükselmesi de bu borca neden oldu. Üç yıldır Süper Lig'deyiz, teknik heyet ve futbolcularımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne gelebildik. Bizim ilkelerimiz var, hep iyi ilişkiler yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde Alanya'da yeni bir stat projelerinin olacağını müjdeleyerek şöyle konuştu:Yeni transferlere ilişkin değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en iyi scuot ekibiyle çalışıyoruz. Beğendiğimiz futbolcuları hangi hoca olursa onunla paylaşıp, uygun olan futbolcuları alacağız. İmza attırmadan isim söylemiyoruz. İmzayı atmadan futbolcu sizin değildir. Sabredin, bekleyin, biz sizi hiç yanıltmadık bu zamana kadar, bize güvenin yeter.Mevlüt Çavuşoğlu 'Bıraktı, bırakacak' haberleriyle gündemde olan teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin iseifadelerini kullandı.Çavuşoğlu Alanyaspor'un Menderes Türel döneminde temeli atılan tesislerin akıbetine ilişkin ise, "Müteahhit firmadan haber geldi, tesisin durdurulmasıyla ilgili yazı yazılacağı söylendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i aradım ancak henüz bana dönmedi. Eğer böyle bir şey olursa bu Alanyaspor'a çok büyük ayıp olur. Ama geç de olsa mutlaka dönüş yapacaktır, kendisinden öğreneceğiz her şeyi" dedi.