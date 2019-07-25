Lisinia’da doğa eğitimi

Burdur'un ?Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia'ya gelen ziyaretçilere doğa eğitimi veriliyor. Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, turlarla gelen ziyaretçilere öncelikle doğa eğitimi verildiğini, daha sonra ziyaretçilerin proje alanını gezdiklerini söyledi.

300 BİN KİŞİYİ GEÇTİ

Sarıca, "Geçen hafta itibariyle proje alanımızı gezenlerin sayısı 300 bini geçti. Lavanta sezonunun başlamış olması, Denizli Pamukkale'den gelen turların Antalya'ya giderken, bu bölgeden geçmeleri, Sagalassos, Salda Gölü ve Kibyra Antik Kenti'nden gelen turlarla Lisinia bir toplanma merkezi gibi oldu" dedi.

DOĞAL KÖY PAZARI

Bölgede doğal köy ürünlerinin satılabilmesi için köylülere yer tahsis ettiklerini anlatan Sarıca, "Karakent ve Akçaköy'de yetişen doğal ürünler pazarda satılıyor. Birlikte bütünleşerek, bir yörenin kaderini değiştirmeye çalışıyoruz. Ülkenin de su kaderini değiştirmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.